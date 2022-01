Frontale e cappottamento sulla Statale 45. Strada chiusa in entrambi i sensi

È successo in località Trapena. Sul posto i soccorsi inviato dal 118 e i Carabinieri oltre ai Vigili del fuoco

Lo scontro frontale è avvenuto poco prima delle 21 tra una Mazda e un Land Rover Freelander 2. Ad avere la peggio è stata l’utilitaria, che si è rovesciata su un fianco. I Vigili del fuoco stanno raddrizzando l’auto. Illesa la conducente della Land Rover che, comunque, viene trasportata al Galliera in codice giallo per dinamica. Il conducente della Mazda, un giovane, è uscito dal veicolo autonomamente, ma in stato di shock. Anche lui sarà portato al Pronto soccorso.

Articolo in aggiornamento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...