Una lunga lista di persone con problemi respiratori con Covid conclamato o sospetto, ma anche con forme più gravi di influenza

Anche oggi i pronto soccorso sono presi d’assalto.

Al San Martino, alle 13:43, c’erano 27 persone in attesa e 47 in visita, delle quali 11 in codice rosso (totale 74), al Galliera 9 in attesa e 39 in visita (48) a Villa Scassi 5 in attesa e 42 in visita (47).

Mi piace: Mi piace Caricamento...