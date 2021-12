L’anno inizia coi no green pass. Stavolta tra San Teodoro e Sampierdarena

Il 1º gennaio, a partire dalle 15, con partenza da piazzale Iqbal Masih e sull’itinerario via Milano, ia Pietro Chiesa, via Scarsellini, via di Francia

Venticinquesima giornata di protesta con blocco del traffico per i no vax/no green pass che cominciano l’anno con l’ormai consueto corteo contro le misure del governo per la prevenzione del contagio.

Dal 10 gennaio bisognerà avere il green pass rafforzato in molti luoghi, compresi i mezzi di trasporto urbani. Lo prevede il testo del decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Nonostante questo, nelle manifestazioni no green pass i partecipanti continuano a sfilare quasi tutti senza mascherina mentre il contagio galoppa e si stanno riempendo sempre più reparti ospedalieri e terapie intensive. Vedremo se anche questa volta, in spregio a ogni regola di legge e di buon senso, sarà così.

