Confcommercio, galleria Bargagli Ferriere: «Non chiusura, ma senso unico alternato»

Secondo l’associazione, il rifacimento del traforo Bargagli/Ferriere (Galleria P.E.Taviani) rischia di trasformarsi nell’ennesimo danno per le imprese dei comuni interessati soprattutto in Valfontanabuona

«Abbiamo partecipato come Confcommercio Genova e Chiavari ad un incontro per discutere in argomento ed abbiamo chiesto che sia esclusa la chiusura totale della galleria e sia invece previsto il senso unico alternato ma che comunque sia individuato il modo migliore per abbreviare il più possibile i tempi dei lavori» dicono all’associazione.

«Il disagio e il danno ad abitanti e residenti sarà enorme ha dichiarato il presidente di Confcommercio Genova Paolo Odone -. À importante anche garantire al massimo la possibilità di interventi di tipo sanitario con l’allestimento di una pista di atterraggio per elisoccorso, in particolare per le emergenze notturne, e che siano previsti adeguati ristori per le imprese che saranno inevitabilmente danneggiate e questo allo scopo di supportare sia l’economia sia l’occupazione».

