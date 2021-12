Settantenne muore nel rogo della sua casa

È successo ieri sera. I vicini hanno tentato di trarlo in salvo, ma l’incendio aveva ormai divorato l’abitazione e non sono riusciti ad entrare. I Vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme, hanno poi trovato il cadavere

È successo a San Maurizio di Monti, una frazione alle spalle di Rapallo che conta 280 abitanti.

La gente della zona ha visto il fumo fuoriuscire dall’abitazione e, vedendo che lo scooter dell’uomo era posteggiato nei pressi, ha capito che poteva essere in casa. per questo, alcuni vicini hanno tentato di sfondare la porta per metterlo in salvo prima dell’arrivo dei soccorsi, ma hanno dovuto fermarsi a causa del calore e del fumo sprigionati dal rogo.

Sul posto sono arrivate diverse squadre di Vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme, ma per il settantenne era ormai troppo tardi.

In copertina: foto d’archivio

