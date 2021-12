Per anticipare la prenotazione della terza dose bisogna cancellare quella in atto. Pd: «Il sistema va rivisto»

Il capogruppo regionale Dem: «In questo modo non si può verificare prima la disponibilità». E si rischia di ottenere l’appuntamento in tempi più lunghi rispetto a quello che si cancella

«La Regione Liguria in accordo con Alisa e Liguria digitale deve rivedere il sistema per prenotare la terza dose. Ad oggi chi vuole anticipare il booster ha una sola possibilità: annullare l’appuntamento preso e ricominciare da zero per prenderne uno nuovo, senza poter verificare prima le disponibilità, rischiando di perdere l’appuntamento preso e vedersi rimandato il richiamo a una data ancora più lontana. Se la Regione vuole veramente accelerare la campagna di vaccinazione il sistema deve essere messo nelle condizioni di agevolare le persone consentendo di prenotare il richiamo senza dover prima annullare l’appuntamento» così il capogruppo del Partito Democratico Luca Garibaldi sul sistema di prenotazione della dose booster.

