Alla Camera del Lavoro, mercoledì, “Giochi senza frontiere”

Nella sede della Cgil, appuntamento domani per la distribuzione di giocattoli ai bimbi delle famiglie in difficoltà

Torna mercoledì 22 dicembre dalle ore 15 alle ore 18 in Via San Giovanni d’Acri 6 presso la Camera del Lavoro di Genova la distribuzione gratuita di giocattoli dedicata ai bimbi delle famiglie in difficoltà.

«Molte famiglie, indipendentemente da nazionalità e cultura – dicono alla Camera del Lavoro -, vivono condizioni di estremo disagio complicate dalla pandemia e dai processi di riorganizzazione e qui entra in campo la solidarietà che ha coinvolto molti luoghi di lavoro, a partire dalle fabbriche del ponente genovese, le sedi dell’Anpi, delle Società di Mutuo Soccorso, dei circoli Arci e di tante società sportive».

Nel corso del 2020, GenovaSolidale, formata da Camera del Lavoro Anpi e Associazione Logos ha raccolto oltre 10 mila giocattoli e migliaia di libri che, a cura delle associazioni, sono ora in corso di distribuzione nei quartieri.

