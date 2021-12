Primo giorno di vaccinazioni 5-11 anni: 175 bimbi accompagnati da Capitan Vaccino

«S ono 5.663 le prenotazioni sempre per la stessa fascia d’età» spiega il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti». Negli hub vaccinali duelli con i palloncini, diplomi di coraggio e certificati di tatuaggi temporanei col supereroe della salute

«Nel primo giorno di somministrazione – ha spiegato il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti – sono state 176 le vaccinazioni anti Coronavirus ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, mentre sono 5663 le prenotazioni sempre per la stessa fascia d’età. Un buon avvio che ci consentirà di limitare ulteriormente la circolazione del virus, soprattutto in una fase della pandemia in cui si registra un alto numero di contagi tra i più piccoli con attualmente un’incidenza doppia rispetto all’età adulta. Il vaccino tutelerà la loro salute ma anche la loro socialità, così importante in questa fase della loro vita».

Nell’articolo sotto: le risposte dei medici alle domande dei genitori e l’elenco dei punti di vaccinazione dedicati ai più piccoli.

