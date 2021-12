Al Pianacci, con Genova Solidale e Circolo Operai, “Giocattoli senza frontiere 2021”

Al circolo del Cep, domenica prossima, distribuzione gratuita di giochi per bambini

“Giocattoli senza frontiere 2021”, un’iniziativa promossa da GenovaSolidale con il Circolo Operai di Sestri che già lo scorso anno aveva consentito di distribuire centinaia di giocattoli donati dalle famiglie genovesi, promuovendo tra i bambini il concetto di riuso del giocattolo e della condivisione verso chi ne ha bisogno.

Tutti i giocattoli ed i libri sono stati sanificati dai volontari delle associazioni coinvolte.



Per informazioni 010 6044205



Appuntamento domenica 19 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, al Circolo Arci Pianacci in via della Benedicta 14

