Lo ha deciso il gup Paola Faggioni escludendole dai soggetti che saranno chiamati a pagare i danni in caso di condanna

Restano Aspi-Autostrade per l’Italia e Spea del gruppo Atlantia che effettuava le manutenzioni per la prima. Anas e ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, che non hanno partecipato all’incidente probatorio, avevano chiesto e hanno ottenuto di essere esclusi.

L’udienza riprenderà il 28 dicembre, giorno in cui toccherà ai Pm parlare.

