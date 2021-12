Adm: nel 2021 nel porto di Genova valuta non dichiarata per quasi 2 milioni di euro

Complessivamente sono stati riscossi circa 72.000 euro, a titolo di sanzione amministrativa e sequestrati circa 93.000 euro

102 verbali di violazione valutaria per un totale di quasi 2 milioni di euro non dichiarati. È il risultato delle operazioni di controllo sui passeggeri in uscita ed in entrata dai Paesi extra Schengen, effettuate dal Reparto Viaggiatori dell’Ufficio delle Dogane di Genova1 in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza.

Il denaro è stato ritrovato direttamente in possesso dei passeggeri od occultato all’interno dei bagagli e delle autovetture a seguito.

Tali attività è il frutto dell’attività di analisi dei rischi poste in essere dai funzionari ADM Reparto Viaggiatori, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza di Genova.

Mi piace: Mi piace Caricamento...