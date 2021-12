Sampierdarena, cittadini in coda per firmare contro lo spostamento dei depositi chimici

Decine di persone al Centro Civico Buranello dove si potrà leggere il testo non reso noto in anticipo. A chi ieri ne chiedeva la visione anticipata sui social per poi decidere se andare a firmare o no, oggi, il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi, esponente del M5S, ha risposto che lo vedrà solo chi si presenta. Si tratta, dice, di un «documento tecnico di osservazioni». E aggiunge: «Sintetizzando notevolmente noi evidenzieremo delle criticità e chiederemo delle spiegazioni»

«Il documento redatto dai legali e dagli ingegneri ambientali per fermare questa follia è pronto, invito chiunque sia interessato a prenderne visione e a sottoscriverlo a venire presso il Centro Civico Buranello martedì 14 dalle 17.30 alle 19.30 e mercoledì 15 dalle 11.00 alle 15.30. Vi aspettiamo» ha scritto ieri Colnaghi sulla propria bacheca. A commento del post, in molti hanno chiesto di visionare il documento prima di andare a firmare.

Oggi Colnaghi ha risposto, sempre sulla sua pagina Facebook: «Alcune persone mi chiedono di mettere il documento online prima di venire al Centro Civico Buranello, dopo essermi consultato con gli avvocati riteniamo sia più corretto che ognuno venga, lo visioni e senta le spiegazioni degli avvocati, è un documento tecnico di osservazioni la cui visione dovrebbe essere limitata a chi lo sottoscrive e all’autorità di sistema. Renderlo pubblico prima di notificarlo e di inviarlo alle controparti non avrebbe senso. Purtroppo visto l’atteggiamento di alcuni che hanno giocato sui tempi brevi per dare questo annuncio del dislocamento non abbiamo avuto tempo di fare un incontro informativo, chiedo pertanto a chi è interessato di venire, verrà informato puntualmente sugli aspetti del documento e su quello che chiediamo. Sintetizzando notevolmente noi evidenzieremo delle criticità e chiederemo delle spiegazioni».

