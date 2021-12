L’intervista: Marco Bucci risponde alle domande sulla delocalizzazione dei depositi petrolchimici

Abbiamo posto al Sindaco le domande che hanno posto a noi i nostri lettori: perché non chiudere tutto? Il trasferimento a ponte Somalia comporta pericoli per la popolazione di Sampierdarena? Il trasporto comporterà dei materiali passerà sotto le case e comporterà pericoli? Aumenterà il traffico su gomma? Ascoltate con noi le risposte

Abbiamo raccolto sulla rete le obiezioni di cittadini e associazioni di Sampierdarena al trasferimento dei depositi chimici da Multedo a Ponte Somalia, in porto, e le abbiamo poste al sindaco Marco Bucci. Nell’intervista si parla anche del “dopo depositi” a Multedo (domani, mercoledì 15 dicembre, alle ore 21 al West Beach Genova si svolgerà un incontro organizzato dal Comitato Multedo per l’ambiente ed aperto alla cittadinanza sul tema), dei progetti per Sampierdarena (la copertura di lungomare Canepa come richiesto dall’omonimo comitato cittadino con i fondi del PNRR, poi la riqualificazione di Salita Belvedere e di salita Millelire e la realizzazione di tre posteggi interrati sotto la delegazione).

