Palazzo Reale, personale in stato di agitazione dopo l’appalto per il turno notturno

Le Segreterie di Fp Cgil e Fps Cisl hanno proclamato lo stato di agitazione del personale Afav ossia gli assistenti alla fruizione accoglienza e vigilanza di Palazzo Reale a Genova. La decisione è stata assunta dopo una partecipata assemblea sindacale durante la quale è stata discussa la decisione unilaterale dell’amministrazione di revocare il turno notturno affidandolo ad una ditta in appalto.

«Si tratta di una decisione grave che arriva nonostante sia in corso un tavolo tecnico tra amministrazione e sindacati per affrontare le questioni legate all’organizzazione del lavoro tra le quali il lavoro notturno – dicono i sindacati -. Nel corso dei vari incontri, rappresentanza sindacale unitaria e organizzazioni sindacali hanno avanzato diverse proposte per modificare questa decisione, nessuna però è stata accolta dall’amministrazione. Insostenibili, tra l’altro, appaiono le motivazione della dirigenza che giustificano la decisione nella carenza di personale, situazione che a breve sarà sanata dall’imminente completamento delle procedure concorsuali e l’entrata in servizio di personale aggiuntivo. L’unica certezza è che tale scelta ricadrà sulle spalle dei lavoratori che subiranno un danno economico e uno alla loro professionalità, nonché alle casse pubbliche che dovranno sostenere le spese di un appalto. FP Cgil e FPS Cisl contestano tale decisione e, a tutela di lavoratrici e lavoratori Afav di Palazzo Reale e del patrimonio culturale della città, hanno proclamato lo stato di agitazione del personale».

