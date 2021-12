Green pass, un’ora di blackout per stampare gli esiti dei tamponi. Farmacie in tilt

Il sistema in cui i farmacisti inseriscono i dati s’è fermato, per ripartire solo alle 18:45. Molte le persone nel panico, nel timore di non riuscire, domani, ad essere accettate sul luogo di lavoro

Scene di panico nelle farmacie: il sistema di inserimento dei risultati dei tamponi si è fermato per un’oretta. I tamponati erano disperati, temendo di non poter andare al lavoro. Allo stesso modo, i genitori dei bimbi in quarantena perché in classe è stato trovato un positivo non sapevano a che santo votarsi. Per fortuna, alle 18:45 il sistema si è sbloccato e i farmacisti stanno inserendo tutti i dati velocemente per poter mettere in ordine tutte le posizioni dei clienti.

In copertina: foto d’archivio

