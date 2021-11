Via Bobbio, nasconde un laboratorio di confezionamento di droga in cameretta. Arrestato

Nei guai un ventenne, portato in carcere a Marassi dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 20enne genovese per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di farne commercio.

Ieri sera gli agenti dell’U.P.G., venuti a conoscenza che in un appartamento di via Bobbio era in atto una fiorente attività di spaccio, hanno effettuato una perquisizione a casa del 20enne.

All’interno della sua cameretta è stato trovato un vero laboratorio di confezionamento di droga: diversi bilancini, sacchettini di plastica, sostanza da taglio e, già suddivisi in numerose dosi, 89,62 grammi di cocaina e 918,53 e grammi di cannabis.

Il giovane, con precedenti specifici, è stato condotto al carcere di Marassi in attesa di giudizio.

