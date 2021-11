Stile Artigiano torna in presenza dal 6 al 12 dicembre

Coinvolge le oltre 500 imprese regionali che aderiscono al marchio di qualità “Artigiani in Liguria”

Torna in presenza dal 6 al 12 dicembre l’appuntamento con l’eccellenza ligure di Stile Artigiano, il marchio di qualità delle manifestazioni organizzate da Confartigianato Liguria, che giunge alla sua tredicesima edizione genovese e amplia il proprio format, promuovendo sempre di più il valore artigiano in tutte le sue forme ed espressioni. L’iniziativa, che si avvale del contributo di Regione Liguria, per il tramite della Commissione Regionale per l’Artigianato, e della Camera di Commercio di Genova, oltreché il patrocinio del Comune di Genova, coinvolge le oltre 500 imprese regionali che aderiscono al marchio di qualità “Artigiani in Liguria”.

«Il valore della Liguria e dell’Italia è soprattutto nei piccoli imprenditori e nei suoi incredibili artigiani, che tra tradizione e innovazione rendono così speciale il nostro Paese – spiega l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti – Siamo contenti di tornare a toccare con mano la creatività dei nostri artigiani, con una manifestazione ricca di appuntamenti che Regione Liguria promuove e sostiene da molti anni. Riscoprire il valore dell’artigianato ligure non è soltanto garanzia di qualità, ma motore economico per tutte le imprese che hanno saputo resistere alle numerose difficoltà»

Per questa edizione la manifestazione si avvale della collaborazione di Genova Liguria Film Commission, tesa a valorizzare la figura di Amadeo Peter Giannini, importante finanziatore di idee imprenditoriali e il CIV Casana, che organizzerà eventi di animazione territoriale con visita delle botteghe e sarà presente all’interno del chiostro, così come un pool di imprese e professionisti del wedding che gestirà uno spazio espositivo denominato “Matrimonio con Stile”. Il “Consorzio Liguria running e walking- Una Regione in movimento” organizzerà una serie di camminate salutari e culturali tra le botteghe artigiane del centro di Genova nella giornata di sabato 11 dicembre 2021.

«Un’edizione che ritorna in presenza – commenta Felice Negri, presidente Confartigianato Genova e vicepresidente della Camera di Commercio – e che, pur con tutte le attenzioni, cerca di avvicinare il pubblico alle lavorazioni artigiane di eccellenza della nostra regione. Le passeggiate nelle botteghe artigiane del centro di Genova, novità di quest’anno, la “settimana da artigiano” dove le imprese apriranno le proprie botteghe, l’esposizione al chiostro dei canonici di San Lorenzo con le nostre eccellenze saranno quindi una ghiotta occasione per scoprire le bontà e le bellezze dell’artigianato e, speriamo, di fare un regalo originale per le prossime festività».

La manifestazione avrà il suo clou domenica 12 dicembre dalle 10 alle 19 nel chiostro dei canonici di San Lorenzo, con la presenza di imprese di eccellenza dell’artistico, del fashion e dell’alimentare, ma farà vivere l’intera città dal 6 al 12 dicembre 2021 per “Una settimana da artigiano”, dove le botteghe genovesi e liguri aderenti si apriranno ai cittadini e ai turisti per provare l’esperienza unica di “diventare artigiani per un giorno”.

