Genova si sveglia con i brividi: 1,1 grado a Sant’Eusebio. E a Masone si arriva a -6

Risveglio (giustamente) invernale con sole, ma temperature rigide di stagione. Non fatevi trarre in inganno dal cielo terso (in copertina l’alba a Voltri) e non dimenticate la sciarpa a casa!

Sotto: le temperature minime rilevate dall’associazione ligure di meteorologia Limet. Un po’ in tutta la città la colonnina del termometro sta sotto i 7 gradi, ma in alcuni casi si avvicina parecchio allo zero, addirittura superato e nemmeno di poco in tutto l’entroterra. A Molassana la temperatura minima rilevata è di 1,4 gradi.

