I lavoratori siderurgici per la Gigi Ghirotti: raccolta fondi per l’associazione

La Società di mutuo soccorso “Guido Rossa”: «La città di Genova sempre si stringe intorno a noi ci sostiene nelle nostre lotte. Oggi, come altre volte, siamo noi a stringerci intorno alla nostra città. Lo vogliamo fare cercando di fornire un piccolo aiuto all’associazione Gigi Ghirotti, vicina alle famiglie genovesi nei momenti più drammatici»

«Dopo la giornata di ieri, anche oggi, martedì 30 novembre, dalle ore 13.30 alle ore 17.30 saremo presenti davanti alla portineria insieme ai loro volontari per raccogliere fondi per l’acquisto di televisori per dare qualche momento di evasione ai pazienti nelle hospice di Bolzaneto e Albaro della Gigi Ghirotti – dicono alla Società di Mutuo Soccorso Lavoratori Ilva “Guido Rossa” -. Sarà possibile acquistare biglietti della lotteria organizzata dalla Gigi Ghirotti o fare una semplice donazione. Sarà a disposizione anche un POS».

