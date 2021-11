Piazza Martinez: torna l’albero di Natale all’uncinetto. Quest’anno sarà tutto rosso

La struttura metallica alta 10 metri era stata realizzata nel 2019, quando l’albero fu installato in in piazza Martinez, struttura che è stata utilizzata nel 2020 in piazza Galileo Ferraris. Quest’anno tornerà in piazza Martinez e nella Media Valbisagno non si sentirà nostalgia per l’abete che l’assessorato comunale ai Grando Eventi ha tagliato ai Municipi. Da tre anni, infatti, quel Municipio ha fatto una scelta ecologica.

Sono 5 mila i quadrati rossi realizzati a mano e in parte donati dall’azienda fornitrice di Pacholec che ha messo il resto a disposizione delle volontarie a prezzo di costo. I quadrati sono già stati cuciti assieme. Ognuna ha 3 inserti colorati.

La grande copertura, dopo le feste di Natale, sarà trasformata in coperte destinate al canile Monte Contessa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...