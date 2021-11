Liguria Rainbow, nasce “Zenatrans”, spazio dedicato alle persone transgender

È stato aperto ieri nei locali da poco inaugurati del RainbowLAB in vico Gibello 17r, a due passi da via San Lorenzo. È dedicano a binarie, non binarie e gender non conforming

Cosa è ZENATRANS? È uno spazio di ascolto, un luogo sicuro di incontro e scambio di esperienze, che offre inoltre consulenze gratuite per accompagnare le persone trans* nel loro percorso, fornendo orientamento in campo medico, legale e psicologico tramite propri/e esperti/e.

Un luogo dove trovare ASCOLTO, CONFRONTO CON CHI HA ESPERIENZE SIMILI, INFORMAZIONI E CONSULENZA da parte di professioniste/i, affinché ciascuno/a/* possa costruire il proprio progetto di vita, il proprio percorso con più consapevolezza.

Uno SPAZIO DI SOCIALIZZAZIONE E CONDIVISIONE, per non affrontare in solitudine i tempi, gli accidenti, le gioie e le difficoltà della transizione e del questioning.

Un PROGETTO MULTIDISCIPLINARE che intende sensibilizzare la società sulle tematiche transgender e dell’identità di genere. Verranno organizzati eventi ed incontri per creare una rete con il territorio, perché una città più informata è anche una città più sicura e accogliente.

OGNI PRIMO E TERZO MERCOLEDÌ DEL MESE DALLE ORE 18,00 ALLE 20,00

Mi piace: Mi piace Caricamento...