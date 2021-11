Approvati i lavori per la copertura dell’asilo di piazza delle Erbe

L’intervento comprende la rimozione completa, la riprogettazione, l’impermeabilizzazione e la risistemazione della pavimentazione attuale. Inoltre, è prevista anche la risistemazione delle vasche con gli ulivi, che attualmente si trovano sulla copertura, e la regimentazione delle acque piovane

Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, il progetto definitivo per il rifacimento della copertura dell’asilo San Donato in piazza delle Erbe per un costo complessivo di 600.000 euro.

«I lavori serviranno a risolvere, in modo definitivo, le infiltrazioni e i problemi di umidità all’interno dell’asilo – spiega l’assessore Piciocchi – un intervento atteso da tempo che riguarda un’area molto frequentata visto che la copertura calpestabile ospita anche alcune attività associative».

«L’asilo è un importante polo didattico di riferimento perché ha un’offerta educativa molto ampia, che punta sulla creatività e sullo sviluppo psicomotorio dei bambini – spiega l’assessore alle Politiche educative Barbara Grosso – l’intervento di manutenzione straordinaria servirà non solo alla messa in sicurezza degli ambienti interni ma anche a migliorare le aree esterne, utilizzate per attività ludiche e motorie».

