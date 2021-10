Covid, aumentano i casi: sono 106 in più di cui 20 riferiti ai giorni scorsi

Altri, però, potrebbero mancare al conteggio odierno a causa di problemi informatici che non hanno consentito la completa trasmissione dei dati alla Asl

Sono 106 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria. Sono stati 2.682 i tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 13.252 tamponi antigenici rapidi.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

IMPERIA (Asl 1): 15

SAVONA (Asl 2): 13

GENOVA: 76, di cui:

• Asl 3: 48

• Asl 4: 28

LA SPEZIA (Asl 5): 0

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2

Sono stato segnalati in data odierna problemi tecnici di natura informatica che non hanno consentito la completa trasmissione dei dati delle ASL ad Alisa.

Alisa specifica inoltre che l’incremento odierno del numero delle positività è in parte riconducibile a segnalazioni riferite ai giorni precedenti (una ventina di casi).

