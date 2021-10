Coordinamento Liguria Rainbow, venerdì la manifestazione di protesta per lo stop al ddl Zan

«Venerdì 29 ottobre dalle ore 18:00 ci vediamo in piazza De Ferrari a Genova per far vedere che le nostre vite valgono e non ci faremo ridurre al silenzio. Il Senato, con voto segreto, ieri ha affossato l’iter della legge contro omobilesbotransfobia, misoginia e abilismo, conosciuta come ddl Zan»

«Con urla di giubilo e un violento scroscio di applausi scatta la tagliola per il #ddlZan, legge che proteggeva dalla violenza le persone LGBTI+ e disabili. Un senato lontano dalla realtà, fatto di persone ipocrite che giocano con le tattiche parlamentari, lasciando sull’asfalto il corpo dei diritti civili – dicono al coordinamento -. Le/i giovani se ne vanno a decine di migliaia; chi non può e non vuole andarsene resta e continua a vivere, liberamente, in una realtà già trasformata e migliore. Ce ne andiamo bellamente per il mondo come abbiamo sempre fatto, ma con una consapevolezza in più: il ddl Zan ci è servito, siamo di più, siamo più inclusivi/e/*, siamo più forti e scendiamo domani in piazza per dimostrarlo. Abbiamo seguito gli interventi delle senatrici e dei senatori, con i social tutte/i/* potranno conoscere con quali argomentazioni, ignoranti e meschine, sono riusciti a vincere infangando la dignità delle persone. Hanno vinto in un’aula, ma non nella società. Non ci fermerà nessuna tagliola, perché non si arresta il fiume in piena del cambiamento».

Tutti i gruppi e le associazioni possono scrivere a coordinamentoliguriarainbow@gmail.com per dare adesione

