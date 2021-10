Il fungaiolo ha chiesto aiuto e sono arrivati Vvf e Soccorso alpino

Stamane, in seguito ad una caduta, un cercatore di funghi ha chiesto di essere soccorso sui piani di Praglia. Impossibilitato a muoversi e con un importante taglio ad una mano è stato raggiunto dai Vigili del Fuoco e dal Soccorso Alpino che, operando congiuntamente, hanno recuperato l’infortunato dal canalone dove era caduto. Riportato fino alla strada, lo attendeva il 118 per il trasporto in ospedale.





