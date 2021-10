Covid: un decesso. Aumentano i positivi totali. Nella giornata di festa crollano i tamponi

Sono 62 i nuovi positivi in Liguria di cui 15 a Genova (Asl3). Calano le terapie intensive, una persona in più in media intensità

Sono stati 1.786 tamponi molecolari e 8.371 tamponi antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore. Nei giorni feriali i tamponi antigenici superano i 14mila. La differenza è data dal fatto che molti la domenica non lavorano e chi non ha la vaccinazione non deve ricorrere al tampone per il green pass.

Ecco il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:

IMPERIA (Asl 1): 20

SAVONA (Asl 2): 7

GENOVA: 24, di cui:

· Asl 3: 15

· Asl 4: 9

LA SPEZIA (Asl 5): 8

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3





