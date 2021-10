Spaccio in via Prè, arresto by night dei carabinieri

Colto in flagrante a vendere a un quarantenne, ha tentato di fuggire. Addosso aveva altre dosi di cocaina

I militari dell’aliquota operativa della Compagnia di Genova-Centro, hanno arrestato per spaccio di stupefacenti un senegalese 30enne, con pregiudizi di polizia. Nel corso di un servizio di osservazione, questa notte, in via Prè, i carabinieri notavano lo straniero mentre cedeva cocaina ad un 40enne della provincia di Genova. Al momento dell’intervento, il senegalese opponeva resistenza tendando anche di darsi alla fuga, venendo però bloccato dai militari che lo trovavano in possesso di altre dosi di cocaina, denaro provento dell’attività di spaccio, e di un bilancino di precisione. I militari hanno arrestato l’uomo per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

