Polizia Locale, rimossi relitti di auto e telai di motocicli a San Quirico

L’operazione è cominciata in via Semini, all’altezza del Mercato dei Fiori. Una carcassa rimossa anche da via Cechov, a Begato

Il nucleo Ambiente-Relitti del reparto Sicurezza urbana, insieme al personale dell’Unità territoriale Valpolcevera (distretto 5), ieri mattina, ha rimosso una serie di auto abbandonate e telai di ciclomotori dalla zona di San Quirico.

L’operazione è cominciata in via Semini, all’altezza del Mercato dei Fiori, per continuare in piazzale Ghiglione, via G. Bruzzo/Ponte Divisione Alpina “Cuneense”, via Morego, via Doge Giovanni da Murta. Un relitto è stato rimosso anche in via Cechov a Begato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...