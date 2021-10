In fiamme il Batò Beach Club. Chiuso corso Italia. Una persona ferita

Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e Polizia locale. La strada è stata chiusa per permettere l’intervento dei soccorsi

Un incendio è scoppiato nella notte nei locali di Corso Italia, al civico 7, presso il Batò Beach Club (ex bagni Capo Marina). È stato necessario chiudere la strada tra via Piave e via Zara. Su posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco e pattuglie Polizia di Stato oltre alla Polizia locale. C’è una persona infortunata, un senza fissa dimora ustionato alle mani e al volto. È stato trasportato al Centro grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi. Al momento il transito è interdetto per la direzione levante da via Piave.

Secondo i Vigili del fuoco le operazioni si protrarranno almeno fino alle 7:45, Corso Italia rimane chiuso.

Articolo in aggiornamento

