Coda di 11 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone

Coda di 4 km tra Bolzaneto e Busalla in A7. Coda in uscita a Genova est per traffico intenso sulla viabilità ordinaria: caos anche in città

Sulla A26 dei Trafori per effetto di un cantiere di lavoro si è formata una lunga coda all’altezza del km 13,5. Il traffico defluisce sulla corsia di sorpasso. Presenti sul luogo dell’evento gli operai e i responsabili della ditta che effettua i lavori e il personale di Autostrade impegnato a segnalare la presenza delle code

A7: coda di 4 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori; coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria; coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso.

A10: coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso; coda di 2 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

A12: coda in uscita a Genova est per traffico intenso sulla viabilità ordinaria; Coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso; coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.

