Sopraelevata, chiusure per… riprese col drone. Genova set cinematografico

Tra le 10 e le 12, avvisa la Polizia locale, avverranno riprese cinematografiche con aeromobili pilotati da remoto. L’interruzione del transito avverrà per periodi di 5-10 minuti al massimo, poi la strada Aldo Moro verrà riaperta ogni volta al transito. Lo stop è necessario per ragioni di sicurezza: un piccolo disagio che verrà compensato con un’indiretta promozione della città. Il lato positivo è, infatti, che la nostra città è ogni giorno di più luogo prediletto per i set cinematografici e le immagini di Genova si vedono sempre più spesso in produzioni televisive e pubblicità.

