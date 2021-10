Ballottaggi: domani e lunedì si vota a Rondanina

La prima tornata elettorale era finita 22 a 22 tra i due candidati alla poltrona di sindaco del Comune più piccolo della Liguria, 13 in Italia. 59 gli abitanti a fine 2019

Domani, domenica 17 e lunedì 18 ottobre i cittadini dei comuni di Savona e, nell’area metropolitana di Genova, Rondanina sono nuovamente chiamati alle urne per eleggere il proprio sindaco al turno di ballottaggio delle elezioni comunali. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

Per votare i cittadini dovranno avere con sé un documento d’identità in corso di validità e la tessera elettorale. In caso di smarrimento o esaurimento degli spazi per i timbri di avvenuta votazione della tessera elettorale, si può richiederne un duplicato all’Ufficio elettorale del comune di residenza: il rilascio avverrà immediatamente.

Per esprimere il voto si traccia un segno sul nome di uno dei due candidati che hanno avuto più voti al primo turno di due settimane fa. Verrà eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

