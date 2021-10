Sono intervenuti i Vigili del fuoco. È scattato l’allarme antincendio, ma non ci sarebbero state fiamme

All’origine dell’attivazione di tutti gli allarmi ci sarebbe un mozzicone mal spento in un’intercapedine, in area esterna. In tutto il complesso è vietato fumare, ma non è insolito che ci sia chi esce dai padiglioni per accendere una sigaretta.

Non si lamentano né feriti né intossicati. I vigili del fuoco stanno facendo tutti i controlli del caso.

