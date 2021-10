Attacco haker alla Asl2 savonese, isolata per evitare contaminazioni alla rete regionale

I tecnici di Liguria Digitale sono al lavoro da questa notte per consentire la progressiva riattivazione in sicurezza dei servizi forniti da Regione Liguria all’azienda sanitaria

Attacco hacker nella notte ad Asl2, dove i tecnici hanno prontamente messo in down tutti i sistemi informatici.

Per evitare la propagazione della contaminazione alla Rete Regionale gestita da Liguria Digitale, sono stati immediatamente interrotti con successo tutti i collegamenti con Asl2 isolando il focolaio che è quindi rimasto localizzato in Asl2.

Contemporaneamente, con maggiori difficoltà, i tecnici della Asl savonese stanno lavorando per riattivare i servizi informatici interni alla Asl2. L’intervento tempestivo ha comunque consentito di contenere il problema in modo che questa mattina possano essere garantiti, anche se con possibili rallentamenti, i servizi ai cittadini savonesi.

