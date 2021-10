Manifestazione dei camionisti a Pra’, bloccato il casello. Viabilità nel caos

Anche oggi i portuali Psa fanno sciopero a singhiozzo per il rinnovo del contratto integrativo scaduto da 5 anni. L’azienda spegne il sistema di prenotazione e costringe i mezzi pesanti a mettersi in coda. I camionisti, esasperati, decidono di non entrare e bloccano la viabilità. A rimetterci, tra i tre litiganti, è la città, paralizzata nel traffico a ponente anche sulle strade urbane

Dopo la giornata di ieri, di attesa estenuante per i lavoratori su gomma che hanno a che fare anche con gli orari di guida concessi, la lunga attesa di questa notte sui piazzali. Scoppia la rabbia dei camionisti.

La vertenza tra lavoratori portuali e Psa è ben lontana dalla soluzione. Il traffico si è riversato sulle strade urbane.

Non si tratta di una manifestazione contro il green pass.

In autostrada, il tempo di percorrenza tra Pra’ e Aeroporto e tra Arenzano e Aeroporto è di un’ora. Code da Arenzano al casello dell’aeroporto sulla A10. In A26 coda tra Masone e Bivio A26/A10 oltre a una coda di un chilometro oltre a 1 km di coda tra bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone. Code in A7 tra Bolzaneto e Busalla.

