Meteo Limet, temporanea nuvolosità e momenti soleggiati

Situazione: un blando rientro di correnti più umide farà aumentare temporaneamente la nuvolosità sulla Liguria; nel corso della settimana continueremo sotto il regime dei venti da nord con tempo complessivamente fresco e asciutto.

Lo dice Daniele Laiosa dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: martedì 12 ottobre 2021

Avvisi: nessuno.

Cielo e Fenomeni: addensamenti sparsi che dal mare tenderanno a lambire la costa. Non si esclude qualche goccia di pioggia sull’imperiese. In giornata la nuvolosità parziale tenderà ad estendersi al resto della regione, tuttavia non mancheranno i momenti soleggiati.

Venti: a regime di brezza o del tutto assenti, si orienteranno dai quadranti settentrionali in tarda serata.

Mari: in prevalenza poco mosso.

Temperature: in aumento le minime nelle aree costiere interessate fin da subito dalla nuvolosità; in calo le massime sulle Riviere.

Costa: min +13/16°C, max +19/22°C

Interno: min 0/8°C, max +15/18°C

