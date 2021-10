Regione, mandato all’avvocato per costituirsi parte civile al processo per il crollo del Ponte Morandi

Nel decreto, firmato dal presidente Giovanni Toti, si menziona “l’estrema gravità del fatto, sia per le drammatiche conseguenze in termini di perdita di vite umane sia per i rilevanti danni che ne sono derivati a carico della comunità e del territorio ligure”.

Regione Liguria ha dato mandato al proprio avvocato per costituirsi parte civile nel procedimento penale per il crollo del Ponte Morandi definendo la strategia processuale più efficace per tempi e modalità, nel miglior interesse dell’ente e della comunità ligure.

