Ruba in una casa in via Palmaria, la videosorveglianza lo inchioda. Finisce a Marassi

Era successo un mese fa. I Carabinieri, grazie alle immagini delle telecamere, lo hanno riconosciuto, identificato e arrestato

Nel corso della giornata di ieri, i Carabinieri delle Stazioni di Carignano hanno tratto in arresto un 25 enne, ecuadoriano, pluripregiudicato per reati specifici, che il 9 settembre scorso si era introdotto in un appartamento ubicato in via Palmara asportando oggetti in oro e di valore.

Il malvivente è stato immortalato dalle telecamere installate all’interno dell’immobile dal proprietario e riconosciuto dai carabinieri che lo avevano arrestato in altre circostanze. L’Autorità Giudiziaria, al termine degli accertamenti, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere che ha permesso di tradurre il topo d’appartamento presso il carcere di Genova Marassi.

