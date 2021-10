Iniziative colombiane per il 12 ottobre, anniversario della scoperta dell’America

La giornata di Colombo inizia alle 15.30 con la deposizione di una corona presso la Casa di Colombo, in via di Porta Soprana. Alle 17.30, nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale si svolgerà la tradizionale cerimonia per ricordare la figura di Colombo e la scoperta dell’America. Nata negli Anni ’50, la cerimonia colombiana è anche un’occasione per accendere i fari su Genova e sulla Liguria e per ringraziare coloro, che maggiormente hanno contribuito a tenere alto il nome della città. A questo proposito, negli ultimi anni, sono stati nominati gli Ambasciatori di Genova nel Mondo



Come ogni anno, il 12 ottobre Genova celebra il giorno di Cristoforo Colombo con una serie di iniziative che culminano nella tradizionale cerimonia, alla quale parteciperanno il sindaco Marco Bucci, il prefetto Renato Franceschelli, il senatore Francesco La Forgia, il deputato Luca Pastorino.

Le manifestazioni colombiane prevedono il conferimento dei seguenti premi attribuiti da una commissione consiliare:

La Medaglia d’Oro Colombiana assegnata a: “Chi di qualunque nazionalità, si sia distinto per ardimento, fervore di studi e di esperienze, audacia di realizzazione in prove di alto significato umano o in efficaci contributi alle conquiste scientifiche ed alla loro divulgazione”.

Il Premio Internazionale delle Comunicazioni “Cristoforo Colombo” destinato “A chi abbia maggiormente contribuito con una scoperta, ricerca, opera o iniziativa, sia dal punto di vista tecnico-scientifico che da quello sociale ed umano, al progresso delle comunicazioni, intese come mezzo di sviluppo economico e civile e di avvicinamento e collaborazione tra i popoli”.

Il Premio Internazionale dello Sport assegnato: “All’atleta, allo sportivo o all’ente, associazione o persona che comunque abbia meglio contribuito nell’anno a valorizzare lo sport, considerato non solo nei suoi aspetti fisici ed agonistici, ma anche in quelli spirituali ed educativi”.

A seguire, la tradizionale cerimonia dell’offerta dell’olio per la lampada votiva che arde presso le ceneri di Colombo nel faro di Santo Domingo, alcune performance e. in conclusione, il saluto del sindaco ai Liguri nel mondo

La partecipazione è libera, con obbligo di green pass, fino a esaurimento posti.

Altre iniziative colombiane:

Domenica 10 ottobre

Si svolgerà la 30esima edizione del corteo storico colombiano, a cura del Comitato Nazionale per Colombo.

Alle 15 da via Garibaldi partirà il “Corteo del Nuovo Mondo” con i gruppi latinoamericani, che si snoderà attraverso piazza Fontane Marose, via XXV Aprile, piazza De Ferrari. Contemporaneamente, dalla Casa di Colombo partirà il “Corteo del Vecchio Mondo” con i gruppi storici, che attraverserà via Fieschi e via XX Settembre, per raggiungere piazza De Ferrari, dove si formerà un unico corteo che percorrerà via San Lorenzo per giungere al Porto Antico ad accogliere la nave Fomalhaut, che emulerà lo sbarco di Cristoforo Colombo nelle Indie del 12 ottobre 1492.

Mu.MA — Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni — Lanterna

“La lanterna cerca casa – speciale F@Mu” e celebrazioni Colombo

Una visita fiabesca per le famiglie con aneddoti su Cristoforo Colombo e la scoperta dell’America, approfondendo il legame tra la Lanterna e il nuovo mondo. Una fiaba pensata per i bambini ma che saprà affascinare anche gli adulti.

Prenotazioni a laboratori@lanternadigenova.it

Appuntamento h 15.00 – scala mobile Terminal Traghetti

Tariffe: 0-3 anni gratuito, fino ai 6 anni € 6, adulti € 10

A cura di: Un posto verde e blu

Fino a venerdì 15 ottobre, nella Galleria delle Esposizioni del Galata Museo del Mare (Darsena) sarà visitabile “Legni damaro”, la personale di Maria Grazia Dallera dedicata ai tronchi e agli alberi, usati in passato per costruire barche e velieri. Quaranta disegni su carta ispirati a Genova, al mare, alla navigazione, alle imbarcazioni in legno. Schizzi con pennini e inchiostri ricavati da bacche e fiori, prodotti artigianalmente. In esposizione, le caravelle e la caracca di Colombo, le riproduzioni di antiche stampe genovesi con San Giorgio, la vecchia Darsena. A cura di Luciano Caprile. Visita compresa nel biglietto del Galata.

Da domenica 10 a martedì 12 ottobre

Galata Museo del Mare Calata De Mari 1 (Darsena)

Sale “Porto di Genova nell’antichità” e di “Cristoforo Colombo”.

La storia di Colombo e gli aneddoti sul porto di Genova nell’antichità: carte geografiche, oggetti, documenti e testi originali, tra cui il bellissimo Codice dei Privilegi, nonché il famoso ritratto, una delle immagini più note di Cristoforo Colombo, realizzati da Ridolfo del Ghirlandaio (1486-1561).

Ingresso gratuito e visita accompagnata. Sarà anche possibile toccare con mano il ritratto tattile di Colombo.

Prenotazioni: galata@cnsonline.it.

Tariffe: gratis fino ai 6 anni gratuita, dai 7 ai 17 anni € 6, adulti € 12

Evento a cura di: Socioculturale Cooperativa Sociale Onlus

Lunedì 11 ottobre

Dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi: Le identità di Cristoforo Colombo, un convegno internazionale sulla figura di Cristoforo Colombo, per esplorarne la variegata eredità storica e culturale e riattualizzare la ricerca. Si confronteranno una molteplicità di istituzioni, docenti universitari, ricercatori, studiosi, italiani, europei, americani.

Il convegno si articolerà in due sessioni: in quella mattutina verrà fatto il punto sugli studi colombiani in Italia e a1l’estero, mentre quella pomeridiana esaminerà le identità di Colombo negli Stati Uniti e in America Latina e i nuovi filoni di ricerca e iniziativa.

Con il sostegno del Ministero della Cultura — Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali e con il Patrocinio del1’Università di Genova

Martedì 12 ottobre

Dalle 9 alle 12.30, a Palazzo Ducale — Salone Maggior Consiglio, 47 ° convegno Internazionale delle Comunicazioni “Colombiano” “Genova città di Smart York per il Nord Ovest italiano”

Il convegno, che ha il supporto organizzativo dell’Istituto Internazionale delle Comunicazioni, ha il suo focus nell’intervento di apertura del sindaco, che sottolinea l’importanza, per il futuro di Genova, di proporsi come sede residenziale por i tecnici e manager che lavoreranno in smart work in tutto il Nord Ovest italiano. Seguono due sessioni, coordinate dagli assessori Barbara Grosso e Stefano Garassino, dedicate agli effetti della pandemia e alle precondizioni per sfruttare pienamente questa occasione irripetibile. Conclude l’architetto Stefano Boeri, progettista del Parco Polcevera. Info: www.iicgenova.com

Mercoledì 13 ottobre

Dalle 15.30 alle 18, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi: Il Nuovo Mondo, incontri por esplorare le nuove modalità di vivere l’arte, la letteratura, la ricerca, la musica, l’informazione.

Ne parleranno Gabriella Airaldi, Franco Contorbia, Umberto Croppi, Carlo Minetti, Virginia Monteverdo, Renato Tortarolo.

Giovedì 14 ottobre

Dalle 15.30 alle 18, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, tavola rotonda La diplomazia delle città, sulla crescente importanza dei centri urbani, quali protagonisti dello scenario economico e sociale internazionale e motori di cambiamento.

Lorenzo Kihlgren Grandi – uno dei principali esperti nel settore – ne ha parlato nel suo ultimo libro, “La diplomazia delle città – Strumenti e pratiche per una centralità strategica della città”. La metodologia d’internazionalizzazione partecipata delle città esposta in questo lavoro ben si adatta al caso specifico di Genova, e al rilancio in corso della sua posizione internazionale.

Insieme a Khilgren, funzionari amministrativi ed esperti di relazioni internazionali

