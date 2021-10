Sgombero Tdn, la Cgil denuncia: «Il Comune si era impegnato a trovare una ricollocazone»

Secondo la Camera del Lavoro di Genova era «in atto un confronto su quelle aree: incomprensibile e non condivisibile la scelta di Tursi»

La Camera del Lavoro di Genova interviene in merito allo sgombero di questa mattina che ha riguardato il centro sociale Terra di Nessuno: «È difficile comprendere la tempistica di questa azione muscolare da parte del Comune – commentano dalla Cgil – lo sgombero avviene sulla base di una decisione autonoma del Comune mentre da tempo è in corso un confronto con il coordinamento dei comitati di Oregina Lagaccio e con il sindacato circa l’uso di quella porzione di territorio. Nel corso dei confronti il Comune di Genova, da Piciocchi a Campora a Carratù, si è sempre impegnato a trovare un’altra collocazione al centro sociale prima di arrivare allo sgombero, quindi l’accelerazione di oggi risulta incomprensibile e non condivisibile».

