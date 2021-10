Il teatro Stradanuova riparte dalla comicità. Ecco il calendario

«Ripartiamo, con una stagione che racconta la nostra voglia di fare sempre meglio, nonostante la pandemia! Comici eccellenti, alcuni molto conosciuti, altri meno, ma ugualmente imperdibili. Alcuni a Genova per la prima volta, altri un graditissimo ritorno ma con spettacoli nuovi di pacca… e poi un esperimento, una follia, un format ideato da Eleonora D’Urso per Alessandro Ciacci»

«Le buone notizie vanno cavalcate! La capienza al 100% dei teatri ci riempie i polmoni di ossigeno e ci fa dire che accettiamo la sfida: riportare la gente nei teatri!».

Tra le novità «n format ideato da Eleonora D’Urso per Alessandro Ciacci, uno stand up comedian che non ha paura di mettersi in gioco davanti ad un pubblico a cui delega la scelta delle tematiche su cui costruirà, in tempo reale, il suo spettacolo – dicono al teatro -. Si parte il 29 ottobre con il format Ciacci Sognare, doppia replica 19.30 e 21.15 per dare la possibilità a tutti di assistere a questa follia. Al pubblico verrà chiesto di proporre gli argomenti della sessione di Stand Up di Ciacci… e chi non si divertirà potrà usufruire della formula soddisfatti o rimborsati. Un rischio? Diciamo di sì, ma anche una garanzia “Sarà molto difficile che il pubblico non si diverta!”. Continuiamo il 5 novembre con un duo famosissimo perché collaudatissimo Marta&Gianluca. Chi non conosce i loro Speed-date? E poi il 6 novembre salirà sul palco Giorgio Magri, un nome forse nuovo per molti ma un comico bravissimo che si sta facendo conoscere sempre di più! Data da tatuarsi sulla pelle il 13 novembre. Arriva finalmente a Genova Eleazaro Rossi, uno dei nomi che nel panorama della Stand Up sta attirando di più l’attenzione. Il 19 novembre un tanto gradito quanto atteso ritorno, quello di Saverio Raimondo con il suo nuovo live! Il 20 novembre in scena Daniele Raco, un nome molto conosciuto e molto amato, porta a Stradanuova il suo nuovo spettacolo All you can Hit. Per la prima volta sul palco di Stradanuovail 26 e 27 novembre, Daniele Fabbri con Fakeminismo. La fama di Fabbri ormai lo precede, e siamo davvero felicissimi di averlo in stagione! La Stand Up vanta anche delle voci femminili strepitose, ed ecco tre nomi che porteranno un po’ di quote rosa in questa stagione! Si parte con un nome che è già nella storia della Stand Up italiana al femminile, il 4 dicembre salirà finalmente sul palco di Stradanuova Velia Lalli, con il suo spettacolo Una donna senza qualità. Il 10 dicembre sarà la volta di Chiara Becchimanzi, una bravissima comica che sta muovendo i suoi primi passi nel panorama della Stand Up ma sta facendo indubbiamente quelli giusti! Porta in Stradanuova il suo spettacolo Terapia di gruppo. Ultima voce femminile di questa prima parte di stagione – la seconda ve la sveleremo a dicembre e vi accompagnerà fino a marzo – una talentuosa sperimentatrice di comicità, la italo-giapponese – e basterebbe questo a renderla comica! – Yoko Yamada, in scena con il suo Pizza sul gelato. Il 18 dicembre torna – e non vediamo l’ora – sul palco di Stradanuova Stefano Rapone con il suo nuovo live. Ormai Rapone è un comico che non ha bisogno di presentazione!! E per concludere… visto che ci crediamo parecchio, affidiamo anche l’ultima serata di questa prima parte di stagione al Format Ciacci Sognare. Il 18 dicembre torna sul palco Alessandro Ciacci, pronto a costruire solo e unicamente con il materiale proposto in tempo reale dal pubblico la sua sessione di Stand Up Comedy. Come mancare?! E Capodanno? Come sempre sarà una serata di divertimento puro… ma sveleremo le nostre carte più avanti. Importante da sottolineare, molti degli spettacoli faranno doppia replica – 19.30 e 21.15 – ma non tutti.».

Ci sono poi i Laboratori. Sono aperte le iscrizioni per i Comicity Lab condotti da Eleonora D’Urso: Laboratorio di recitazione comica dai 14 ai 99 anni e il Laboratorio di Public Speaking.

Per gli amanti dell’improvvisazione, continua la collaborazione con Maniman teatro.

www.teatrostradanuova.it

Stagione Autunno-Inverno Stradanuova Teatro

“Ciacci Sognare” – Puntata Zero con Alessandro Ciacci

Date

29 ottobre doppia replica: 19.30 e 21.15

Descrizione

Un format ideato dalle due menti diversamente comiche di Eleonora D’Urso e Alessandro Ciacci. Una serata all’insegna dell’improvvisazione completamente affidata alle proposte estemporanee del pubblico. Gli spettatori verranno invitati a proporre le tematiche su cui Ciacci dovrà comporre la sua performance… una visione nuova e un po’ folle della Stand up Comedy. Il pubblico potrà proporre qualsiasi tema, e Ciacci accetterà la sfida. Una serata evento imperdibile ideata con la volontà di farne un appuntamento mensile con la firma di Stradanuova! Del resto è proprio vero… si può e si deve ridere di tutto!

Bio

Alessandro Ciacci

All’attività di stand up comedian affianca quella di attore e regista teatrale, drammaturgo e scrittore.

Tra i testi diretti e interpretati: “Mandragola”, dall’omonima commedia di Machiavelli, “Let’s Swift again” dalle opere di Jonathan Swift (molti testi in prima traduzione italiana assoluta) e “The gag is on the table” sketch show comico originale. Dal 2016 si esibisce professionalmente come comico: tra i suoi monologhi one man show: Sillygismi (2017), A.C.U.M.E. (2018) e Salamoia per intenditori (2019). Nel 2021 è invece la volta di “Sblighésss!”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...