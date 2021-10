Uomo a piedi rincorso e fermato nella notte dalla Polizia locale sulla Sopraelevata

È successo verso le 23:15 quando diversi agenti a piedi sono stati visti correre sulla corsia della strada Aldo Moro su cui i veicoli vanno in direzione Sampierdarena, mentre il giovane correva, sempre in direzione ponente, ma sulla corsia in cui i veicoli vanno normalmente in direzione levante

Mentre scriviamo (23:30 del 7 ottobre) il ragazzo è stato appena fermato dal personale della Polizia locale. Non si conosce il motivo per cui la persona fermata stesse correndo nella strada in cui non possono accedere i pedoni. Ha rischiato che i mezzi lo investissero. Al momento non si hanno ulteriori notizie. Aggiorneremo l’articolo domattina.

