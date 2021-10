Ducale: in arrivo la mostra “Superbo Barocco”, Pasolini, Hugo Pratt e una collezione con Balla e D’Alì

Le fotografie di Guido Rossa, quelle di Tina Modotti, la mostra “Superbo Barocco, la grande Arte a Genova tra 1600 e 1750” (a cura di Jonathan Bober, Piero Boccardo e Franco Boggero tra il Palazzo della Cultura di Genova e le Scuderie del Quirinale a Roma) e l’arrivo del collezione Tacchini con opere di Baroni, Bistolfi, Brizzolara, Monteverde, Merello, Messina, De Albertis che lavorarono anche a Genova, ma anche di Salvador D’Alì, Giacomo Balla e Prampolini

Un programma intenso, di grandissima qualità, con mostre d’eccezione, poi una miriade di appuntamenti, conferenze, iniziative. Questa mattina a Palazzo Ducale è stato presentato il programma 2021-2022. Il presidente Luca Bizzarri, il direttore Serena Bertolucci, insieme a tutti i lavoratori della Fondazione (ci tengono a sottolinearlo) hanno allestito un calendario davvero prestigioso.

Insieme a Pasolini nel centenario della nascita, arriverà la mostra “Higo Pratt – Da Genova ai Mari del Sud” (14 ottobre-20 marzo 2022, nel Sottoporticato), le foto scattate da Guido Rossa in Nepal nel 1963, la parte genovese di “Superbo Barocco, Arte a Genova tra 1600 e 1750″, la mostra che doveva essere allestita a Washington e non si è potuta tenere a causa del Covid, ma mantiene la programmazione alle Scuderie del Quirinale e, contemporaneamente, al Ducale. Un grande trascinamento per il turismo culturale nella nostra città che potrà essere la seconda tappa degli appassionati che visitano la mostra di Roma.

Di grandissimo rilievo la mostra (dal 22 gennaio al 25 settembre 2022), la mostra a cura di Gianni Franzone e Matteo Fochessati. In occasione dell’acquisizione della Collezione Tacchini da parte di Palazzo Ducale, la Wolfsoniana presenta una selezione di opere della ricca raccolta tra scultura, disegni e grafica.

Stamattina, alla presentazione, l’assessore alla Cultura del Comune di Genova Barbara Grosso e l’assessore alla Cultura della Regione Liguria Ilaria Cavo.

I mesi appena trascorsi, con quei tempi lenti solo in apparenza, hanno suscitato numerose ri- flessioni sul ruolo della cultura, sulla sua necessità e sulla sua quotidianità.

Le istituzioni culturali sono precipitate nell’esigenza del tutto imprevista di mantenere un dialogo con i propri visitatori, nuovi o abituali, colti a loro volta all’improvviso nella condizione eccezionale di non potere più avere contatti diretti né con la comunità di riferimento, né con il prodotto artistico.

La creazione che, citando Benedetto Croce, è l’atto primario attraverso il quale l’intuizione fantastica riesce a trovare le forme per concretizzarsi, è diventata così sempre più strettamente legata, o meglio in dipendenza, con la creatività.

Ci siamo tutti ritrovati nell’urgenza di adottare un linguaggio che fosse più efficace nella lontananza che nella vicinanza, come se ciò fosse una novità. In realtà è stata solo una presa di co- scienza, dal momento che, ad essere precisi, proprio su vicinanza e lontananza, spesso più metaforiche che reali, già si sviluppava il rapporto tra fruitori e patrimonio culturale, materiale o immateriale che fosse.

Abbiamo pertanto lavorato a lungo affinché quel cannocchiale con cui si guarda alla cultura, prendendo in prestito la metafora di Carlo Ginzburg, fosse utilizzato correttamente, divenendo sempre più uno strumento di curiosità e di avvicinamento.

Sulla scorta di queste considerazioni riparte l’attività di Palazzo Ducale. Diamo il via ad una stagione che per le istituzioni come la nostra non può che essere un ponte: tra due epoche, tra le conoscenze, tra ricostruzione e futuro. Il programma delle attività è interamente costruito intorno a questo concetto, all’insegna di una logica di rete cittadina, regionale e nazionale, sempre più consolidata e di una radicata consapevolezza che, senza cultura, ogni forma di futuro è preclusa.

Una consapevolezza che inoltre, nel trentesimo compleanno di Palazzo Ducale, diventa faro di libertà, accessibilità, inclusione e speranza.

Luca Bizzarri

Serena Bertolucci

e i lavoratori di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura

