Riaperta la A26 tra il bivio con la D26 e la A10

Deviazione sulla carreggiata opposta. Sono 5 i chilometri di coda. Riaperto anche il casello di Masone

Poco dopo le 6:00, sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la D26 (diramazione Predosa-Bettole) e il bivio con l’A10, in direzione Genova, precedentemente chiuso a causa di una frana dovuta alle precipitazioni straordinarie che hanno interessato la zona. Le maestranze e i tecnici della Direzione di tronco di Genova, con il supporto di escavatori, hanno lavorato tutta la notte per liberare la carreggiata dai detriti e dal fango ed eseguire le necessarie verifiche sul versante franoso.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita in deviazione sulla carreggiata opposta con una corsia disponibile al traffico in entrambe le direzioni. Non si registrano turbative al traffico in direzione Gravellona. Si segnalano, invece, 5 km di coda in direzione Genova.

