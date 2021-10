Meteo Limet: forti venti di libeccio e piogge sparse

Situazione: La parte frontale del sistema perturbato si accinge ad interessare la nostra regione tra la serata di domani e martedì mattina, determinando una giornata di mal tempo, in particolare sul settore centrale della regione.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: martedì 5 ottobre 2021

Avvisi: Possibili precipitazioni intense nelle prime ore della notte sul settore centro-orientale. Forti venti di Libeccio e mare localmente agitato.

Cielo e Fenomeni: Nella prima parte della notte piogge intense e temporali sul settore centro-orientale. In mattinata ancora piogge sparse sul centro-est regione, specie nelle aree interne. Schiarite e tempo asciutto a ponente. Nel pomeriggio generale miglioramento con belle schiarite a ponente ed addensamenti a levante con residue piogge nell’interno, in via di attenuazione.

Venti: Forti da sud-ovest; burrasca al largo.

Mari: Da molto mosso ad agitato. Mareggiate lungo le coste del centro e del levante.

Temperature: In calo le minime, stazionarie le massime

Costa: min +14/17°C, max +18/22°C

Interno: min +9/14°C, max +12/18°C

Mi piace: Mi piace Caricamento...