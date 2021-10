All’aeroporto “Cristoforo Colombo” non è arrivato, stasera, il volo Ryanair FR 8702 da Bari che è sceso sulla Capitale. Doveva arrivare a Genova alle 21:30. Disagio, quindi, per i viaggiatori. Il volo schedulato in partenza alle 21:20 per Bari è dato in ritardo sul sito dell’Aeroporto, ma al momento manca l’aeromobile che è dovrebbe ripartire.

Sarebbe in arrivo, invece, il volo Alitalia AZ 1389 in atterraggio alle 22:58. Atteso anche un volo Ryanair da Roma alle 23:05.

