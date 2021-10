Rossiglione, 285 mm di pioggia in poche ore. Frana, allagamenti, strade chiuse

Frana in via Airenta. La statale del Turchino, in località Gnocchetto, è chiusa dalle 9:30. Sottopasso ferroviario allagato. Il comune della Valle Stura è per ora il più colpito del genovesato



In via Airenta il sindaco Katia Piccardo, gli operai, l’ufficio tecnico, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco presenti sul posto per monitorare la situazione.

Alle 9 allagato il sottopasso ferroviario Entrambi i gruppi elettrogeni in funzione per attivare le pompe di aspirazione dal sottopasso ferroviario. Circolazione al momento interdetta!

Alle 8:30 sulla statale forti allagamenti in località Giro dell’Orso, via fratelli Pesce, via Airenta e via Roma. Massima prudenza nel transitare sul ponte sul torrente Gargassa.

Alle 8 allagamenti in corso al cavalcavia di Sant’Anna al Superiore e dal sottopasso ferroviario.

Due squadre di operai stanno intervenendo su entrambe le criticità.









