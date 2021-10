Frane, in via delle Gavette 2 famiglie sfollate. C’è anche un neonato

In via Bartolomeo Bianco, a causa di una frana, chiuso il tratto a monte tra l’ex palazzo SIP e i binari della cremagliera Principe-Granarolo

In via delle Gavette, all’altezza dei civici 13 e 15, stamattina si è verificato un movimento franoso. È intervenuta una pattuglia della Polizia locale dell’Unità operativa Valbisagno (distretto 3) in ausilio dei Vigili del fuoco. I due nuclei famigliari abitanti al civico 15 (un nucleo di 3 persone – padre madre e neonato – e un nucleo di 2 persone, 2 coniugi) sono stati evacuati e hanno trovato alloggio autonomamente. I Vigili del Fuoco hanno rimosso il materiale caduto per scongiurare la presenza di persone sotto le macerie del muro. È stata messa in atto la chiusura della strada.

Tra le conseguenze del maltempo anche alcuni incidenti stradali causati da tombini scoperchiati dall’acqua.

Mi piace: Mi piace Caricamento...