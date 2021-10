Allerta rossa, chiusure anticipate della Asl alle 12. Alcuni servizi chiusi tutto il giorno

Gli utenti prenotati per visite o accertamenti verranno ricontattati dai servizi per fissare un nuovo appuntamento

In relazione al bollettino emesso dalla Protezione Civile che prevede nel territorio di ASL3 (zona B e zona D) l’allerta rossa (massimo rischio meteorologico) dalle ore 14.00 alle ore 23.59 di lunedì 4 ottobre 2021, si comunicano le seguenti disposizioni:

DISTRETTO 8

STRUTTURE APERTE AL MATTINO E CHIUSE AL PUBBLICO A PARTIRE DALLE ORE 12 nella giornata di lunedì 4 ottobre:

• Cogoleto (Distretto 8): Poliambulatorio via Isnardi 3

• Arenzano (Distretto 8): Poliambulatorio di Piazza Golgi 26r

• Campo Ligure (Distretto 8): Poliambulatorio Via Rossi 33

• Rossiglione (Distretto 8): Poliambulatorio via Roma 36

• Masone (Distretto 8): Poliambulatorio Via Massolo 1

• Zona Voltri (Distretto 8): Sede distrettuale Via Camozzini 15

• Zona Voltri (Distretto 8): Sede distrettuale piazza Odicini

• Zona Voltri (Distretto 8): URP/Sportello Unico Distrettuale Via Camozzini 95r

• Zona Pra’ (Distretto 8): Palazzo della Salute di Villa De Mari, via De Mari 1b

• Zona Pra’ (Distretto 8): ambulatorio Medicina dello Sport, via Prà 64r (all’interno della fascia di rispetto)

• Zona Pegli (Distretto 8): Palazzo della Salute Martinez, via Pegli 41



DISTRETTO 9

STRUTTURE APERTE AL MATTINO E CHIUSE AL PUBBLICO A PARTIRE DALLE ORE 12 nella giornata di lunedì 4 ottobre:

• Zona Sestri Ponente (Distretto 9): Palazzo della Salute ex Manifattura Tabacchi Via Soliman 7

• Zona Sampierdarena (Distretto 9): Palazzo della Salute Fiumara Via degli Operai 80

• Zona Sampierdarena (Distretto 9): via Agnese, 1c (sede Nucleo Salute Scuola)

• Zona Sampierdarena (Distretto 9): Villa Bombrini (sede tamponi e vaccinazioni)



DISTRETTO 10

STRUTTURE APERTE AL MATTINO E CHIUSE AL PUBBLICO A PARTIRE DALLE ORE 12 nella giornata di lunedì 4 ottobre:

• Zona Bolzaneto (Distretto 10): Poliambulatorio di Via Bonghi, 6

• Zona Certosa (Distretto 10): Poliambulatorio Via Canepari 64r

• Zona Rivarolo (Distretto 10): Poliambulatorio Celesia via P.N. Cambiaso



STRUTTURE CHIUSE TUTTO IL GIORNO nella giornata di lunedì 4 ottobre:

• Busalla (Distretto 10): Sede consultoriale piazza Malerba 8

• Borgo Fornari – Comune di Ronco Scrivia (Distretto 10): Poliambulatorio di Via Trento e Trieste 130



DISTRETTO 11

STRUTTURE APERTE AL MATTINO E CHIUSE AL PUBBLICO A PARTIRE DALLE ORE 12 nella giornata di lunedì 4 ottobre:

• Zona Centro (Distretto 11): via Assarotti, 35

• Zona Centro (Distretto 11): via XII Ottobre

• Zona Caricamento – Centro storico (Distretto 11): Centro prelievi Asl3-Osp. Evangelico presso ACISMOM (Ordine di Malta), vico a sinistra di S. Pancrazio 2



DISTRETTO 12

STRUTTURE APERTE AL MATTINO E CHIUSE AL PUBBLICO A PARTIRE DALLE ORE 12 nella giornata di lunedì 4 ottobre:

• Zona San Fruttuoso (Distretto 12): Poliambulatorio di via Archimede 30 A

• Zona Marassi (Distretto 12): via Canevari 38-168 A/R

• Zona Staglieno (Distretto 12): Struttura Cidimu Passo Ponte Carrega 30 r (Centro Prelievi ASL 3 Genovese)

• Zona Struppa – Valbisagno (Distretto 12): Palazzo della Salute di Via Struppa 150



DISTRETTO 13

STRUTTURE APERTE AL MATTINO E CHIUSE AL PUBBLICO A PARTIRE DALLE ORE 12 nella giornata di lunedì 4 ottobre:

• Zona Quarto (Distretto 13): Casa della Salute di Quarto

• Recco (Distretto 13): Casa della Salute ex Ospedale di Recco



STRUTTURE CHIUSE AL PUBBLICO TUTTO IL GIORNO nella giornata di lunedì 4 ottobre:

• Zona Quarto (Distretto 13): sospensione per tutta la giornata dei seguenti servizi:

– accessi modulo diurno presso Centro Residenziale e Semi-residenziale Disabili

– sospensione trasporti per visite specialistiche esterne dei pazienti ospitati nel Reparto Disabili;

– ambulatorio tossina botulinica tutto il giorno





VACCINAZIONI ANTI COVID

Sedi vaccinali aperte la mattina e chiuse a partire dalle ore 12:

• Palazzo della Salute Fiumara

• Poliambulatorio Celesia

• Casa della Salute di Quarto

• Villa Bombrini

• Hub Sala Chiamata del Porto

• Hub Teatro della gioventù (chiuso a partire dalle 13)



CONSULTORI

Il Consultorio Asl3 è aperto la mattina con chiusura anticipata di tutte le sedi alle ore 12. Sono sospese dalle ore 12 anche le attività del Nucleo Salute Scuola.



DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

• Sert distretto 9 e 10 presso ex Ospedale Celesia: chiuso dalle 12

• Sert Via Canevari: chiuso dalle 12

• Centro Salute Mentale (CSM) Voltri via Lemerle 17: chiuso dalle 12

• Centro Salute Mentale (CSM) Fiumara: chiuso dalle 12

• Centro Salute Mentale (CSM) Struppa: chiuso dalle 12

• Centro Salute Mentale (CSM) Bolzaneto: chiuso dalle 12

• Neuropsichiatria infantile distretto 8: chiusa dalle 12

• Neuropsichiatria infantile distretto 9 Sestri Ponente: chiusa dalle 12

• Neuropsichiatria infantile distretto 9 Fiumara: chiusa dalle 12

• Neuropsichiatria infantile distretto 10 Bolzaneto: chiuso dalle 12

• Neuropsichiatria infantile distretto 12 Via Archimede e Struppa: chiuso dalle 12

• Centri diurni di tutto il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze: chiusi dal mattino

Per emergenze gli utenti del Sert di Via Canevari si potranno rivolgere al Sert di Quarto fino alle 16; per emergenze gli utenti del Sert dei Distretti 9 e 10 si potranno rivolgere al Sert di Voltri (Distretto 8) fino alle 19



MEDICINA LEGALE

Per quanto concerne la Medicina Legale gli ambulatori sono aperti di mattina e chiusi a partire dalle ore 12. Sospesa attività Commissione Patenti al pomeriggio



Gli utenti prenotati per visite o accertamenti verranno ricontattati per fissare un nuovo appuntamento.



ALTRI SERVIZI

Anche le attività ambulatoriali negli ospedali Asl3 (Villa Scassi, Padre Antero Micone, Gallino e La Colletta) verranno sospese alle ore 12.

Inoltre saranno sospesi in via cautelativa su tutto il territorio di ASL i servizi di Cure Palliative, Cure Domiciliari, Visite specialistiche domiciliari, Prelievi a Domicilio e GSAT a partire dalle 12; i Centri diurni rimarranno chiusi dal mattino e quindi tutto il giorno



Le prestazioni verranno recuperate.



Si raccomanda ai cittadini – comunque – di osservare le indicazioni della Protezione Civile e dei Comuni.

