Allerta meteo, nella notte precipitazioni moderate con picco a Rossiglione: 78,2 millimetri

Anche il Ponente (zona A) e l’entroterra di Levante (zona E) sono entrate in arancione come già avvenuto per le zone centrali (B e dei versanti padani di Ponente (zona D). Alle 12 andrà in arancione anche il Levante (zona C) mentre, alle 14, le zone B e D passeranno in allerta rossa

«Ricordiamo che in mattinata, alla luce di quanto accaduto nelle ore precedenti e delle ultime uscite modellistiche verranno effettuate le eventuali rimodulazioni dell’allerta – dicono all’Arpal -. Nelle ultime sei ore le precipitazioni si sono concentrate in particolare nell’entroterra di centro Ponente con fenomeni generalmente moderati, localmente forti; attualmente si segnalano come picco orario massimo 35.2 millimetri a Rossiglione (Genova, nell’ultima ora ne sono caduti 29.2), 31.0 a Ferrania (Cairo Montenotte, Savona). Sempre Rossiglione registra, dalla mezzanotte, la cumulata massima con 78.2 millimetri. Da segnalare anche il rinforzo dei venti meridionali con raffica che ha toccato 83.5 km/h a Monte Pennello (Genova).

Alle 6.15 – Precipitazione molto forte segnalata a Montenotte Inferiore (Cairo Montenotte, Savona) dove, nell’ultima ora si sono toccati 52.4 millimetri.

Nelle immagini la cartina con la distribuzione delle precipitazioni nelle ultime sei ore, l’ultimo scatto radar e quello del satellite all’infrarosso sul Mediterraneo.

